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EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 | EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?

Bugün uygulanan EKPSS sınavı sonrası, adaylar sosyal medyada sınavın zorluk derecesini yorumladı. Peki, sınava girenler için EKPSS kolay mıydı, zor muydu? İşte, EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 |ALES sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? konu başlıklarının yanıtları...

EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 | EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?

EKPSS sınavı 24 Nisan 2022, bugün tamamlandı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınav sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. EKPSS sınavında ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. İşte, EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022,  EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? sorularının yanıtları...

EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 | EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?

EKPSS SINAV YORUMLARI TWİTTER 24 NİSAN 2022 | EKPSS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI 2022?

EKPSS sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın zor olduğundan yakınırken, bazı adaylar ise zor diyenlere anlam veremedi. Sınava girenlerin en çok şeker dağıtılmadığı için dert yanması da dikkat çekti.

 İşte Twitter'da 2022 EKPSS sınavı hakkında paylaşılanlar;

EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 | EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 | EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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