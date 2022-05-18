EKPSS sonuçları 2022, EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2022 konu başlıkları ÖSYM'nin internet adresinden yapılan duyurunun hemen ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. ÖSYM EKPSS sonuçlarının açıklandığı duyurdu, cevap anahtarının da yayımlandığı sınava giren adaylar için sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

EKPSS SONUÇLARI 2022 | EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. " ifadeleri yer aldı. Buna göre adaylar sınav sonuçlarına belirtilen bağlantılardan ulaşabilecekler.

EKPSS 60, 65,70,75, 80 PUANLA ATANANLAR

EKPSS'ye girip bu aşağıdaki puanları alarak atandıkları illere bakıp analiz yapabilirsiniz.

69,500 le Ankara Milli eğitim

68 Adiyaman

67,95 Kırşehir milli eğitim

lisans 4yıl 71,00536 genel kurmay başkanlığı ekpssp3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni gih derece9

2016 EKPSS puanı ile tercih yaptım 66 puanla atanamadım nasip değilmiş

84,50 mersin adalet bakanlığı

80,5 puan ile Kahramanmaraş Belediyesi Makine Müh.

Adana MEB 73.082 1.tercih memur

69 puanla Balıkesir tıbbı sekreterlik. ön lisans

EKPSS Sonucu İle Yerleştirmenin Yapılması

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

Kura İle Yerleştirmenin Yapılması

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.