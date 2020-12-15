EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Devlet kurumlarında istihdam etmek isteyen binlerce engelli adayın ter döktüğü sınavda 60 soru soruldu. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, sonuçlar ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak. ? Peki ne zaman ve saat kaçta?

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2020?

ÖSYM, sonuçların 17.12.2020 tarihinde erişime açılacağını bildirdi. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacağı gibi sınav ve yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından ulaşılabilecek.

EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçlar genellikle sabah saat 10.00'da açıklanıyor. Ancak EKPSS sınavına özel saat açıklaması yapılmadı. Öte yandan sonuçların 17 Aralık'ta erken açıklanma olasılığı da bulunuyor. Bu nedenle aşağıdaki linkten sık sık kontrol etmeyi unutmayınız.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linke tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

2020 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav olarak nitelendirilir.