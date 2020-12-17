EKPSS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? EKPSS puan kontenjan kılavuzu!

EKPSS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak ÖSYM? EKPSS memur kadroları taban puanları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Adaylar, Ö lçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte atama yapılacak kadrolara gereken puanlar belli olacak. İşte EKPSS tercihi hakkında bilgiler...

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. . Adaylar, 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

EKPSS tercihleri ne zaman 2021? EKPSS tercihi nasıl yapılır?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

EKPSS'de sınav değerlendirmesinin nasıl yapıldığı sınava katılan adaylar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap

sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

EKPSS branş sıralaması | EKPSS branş bazında sıralama 2021 | EKPSS Branş Sıralaması nasıl öğrenilir?