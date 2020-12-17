ÖSYM, 17 Aralık 2020 tarihi itibariyle EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gözler bu kez EKPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki EKPSS tercihleri ne zaman 2021? EKPSS tercihi nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

81 il merkezinde 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan EKPSS sınavı sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

EKPSS tercihleri başladı. Adaylar, 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli olmadı. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS TERCİH YAPMA EKRANI / ÖSYM

Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

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EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.