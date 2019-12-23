EKPSS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? Ne zaman belli olacak?

EKPSS tercihlerini yapanlar internette sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki EKPSS etrcihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? Ne zaman belli olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Açıklandığında haberimizde olacak. Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde sona eren KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde ise sonuçları ile erişime açılmıştı.

EKPSS KURA NE ZAMAN?

Kura ile ilgili detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız.

Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız.

Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz “ADAY İŞLEMLERİ” alanından EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

ATAMALAR NE ZAMAN?

Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.

EKPSS İLE ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı;

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS TERCİHLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59’da sona erecektir.



Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.



Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.



Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.