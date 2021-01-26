EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

EKPSS tercihleri 13-19 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. EKPSS adayları günlerdir "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye sorup ÖSYM'den bir duyuru olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya dair son bilgiler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den EKPSS sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması öngörülüyor.

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçlar sabah 10:00 ile akşam 16:30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. EKPSS sonuçları açıklandığında aşağıdaki ÖSYM linkine tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ EKRANI

EKPSS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

EKPSS 2020 taban puanları açıklanmadı ancak bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. EKPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan alan adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda kadroları ve taban puanlarını incelemeleri gerekiyor. Kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine ekleme yapılacak.

EKPSS 60, 65,70,75, 80 PUANLA ATANANLAR

EKPSS'ye girip bu aşağıdaki puanları alarak atandıkları illere bakıp analiz yapabilirsiniz.

69,500 le Ankara Milli eğitim herkese hayırlı olsun.

68 adiyaman

67,95 kırşehir milli eğitim

lisans 4yıl 71,00536 genel kurmay başkanlığı ekpssp3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni gih derece9

2016 ekpss puanı ile tercih yaptım 66 puanla atanamadım nasip değilmiş

84,50 mersin adalet bakanlığı

80,5 puan ile Kahramanmaraş Belediyesi Makine Müh.

Adana meb 73.082 1.tercih memur

69 puanla balıkesı tıbbı sekreterlik. onlısans

EKPSS NEDİR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı yani EKPSS, engelli kişilerin devlet memuru olabilmesi için 2014 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren bir sınav sistemi olarak bilinmektedir.

EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

EKPSS sınavına girmek isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir nedenle kamu haklarından mahrum olmamak

18 yaşının üstünde olmak, (Meslek ve sanat okulu mezunları için yaş sınırı 15 olarak belirlenmiştir)

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 53. Maddede kasten işlenen bir suç çerçevesinde bir veya daha fazla yıl hapis cezası almamış olması, aynı zamanda anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar işlememiş olması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan askerlik şartını taşıyor olması

Engelli KPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin dördüncü maddesinde yer alan yüzde 40 ve üzeri çalışabilir raporuna sahip olmaları

Tercih edilmek istenen kadro özelinde belirlenmiş başvuru ve atama şartlarını taşıyor olmak