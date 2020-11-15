EKPSS zor muydu, kolay mıydı? EKPSS yorumları

EKPSS sorularının zorluğu sınava katılım gösteren binlerce aday tarafından merak ediliyor. Bugün 10:15'te başlayan EKPSS sınavı 11:15'te tamamlandı. Testler adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre hazırlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın soruları ile ilgili bazı adaylar kolay yorumunda bulunurken bazıları sınavın zorluğundan yakındı. İşte o yorumlar...

EKPSS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınav sonrası Twitter'da #ekpss2020 hashtagi açıldı ve binlerce kişi EKPSS sınav soruları hakkında yorumlarda bulundu.

EKPSS'den çıkan adayların sınav ile ilgili yorumları şu şekilde:

Ne yaptığımı unuttum öyle bir sınavdı. Sizin sınıflarda da katılım az mıydı? 12 kişilik sınıfta 3 kişi gelmedi #ekpss2020

#ekpss2020 sınavı oldum sorular kolaydı adi hayırlısı sınavı kazanırım inşallah

sınav bitti, hadi geçmiş olsun hepimize #ekpss2020

Aday memur süresi 2 yılmış haberiniz ola yanlış yaptım

Zihinsel engelliler için sorular daha kolay sorulabilirdi #ekpss2020

Sınav 10:15'te başladı. Ben sınavı saat 11 olmamışken bitirdim. Sonrasında mecburen boş boş oturdum. Matematikte işlem hızımdan dolayı sınavı erken bitirdim. 90 ve üzeri bir puan bekliyorum. Daha aşağısı kabul edebileceğim bir puan değil #ekpss2020

Türkçe sınavının sorularını kim hazırladı gerçekten merak ediyorum,sorunun sonuna gelene kadar başını unutup tekrar tekrar okudum. Test çözerken ful yapıyordum sınav sonucumu çok merak ediyorum.#ekpss2020

Hayatımda girdiğim en zor sınavdı. Görme engeliyle ne kadar zorlaşıyor tahmin edin. Yazık yahu! 1.5 yıldır bekliyordum, 2 yıl daha mı beklemem gerekecek!

#ekpss2020

Ben her türkçe sorusuna 2 dakkami ayırmak zorunda kaldim zamanim yetismedi matematikden 3 bos tarihden de en az 10 tane bos bırakmak zorunda kaldım verilen zaman sorulan sorulara eş degildi #ekpss2020

Çok calistim direndim ve mutlu bir sekilde ciktim insallah hemsire icin atama acarlar.#ekpss2020

İlk defa güzel bir sınav geçirdim ve 14 matematik yaptım. İnsallah olabilirim memur. Anestezi kadrosu açılmasa da düz memurluk olsa da yeter. #ekpss2020

EKPSS 2020 soru ve cevapları: EKPSS cevap anahtarı 2020 ne zaman açıklanır?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Bu sınavın sonuçları;

Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.