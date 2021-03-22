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  3. Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliği, ekran görüntülerinin medyaya sızmasıyla açığa çıktı. Sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme seçeneği sunan özelliğin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

2 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması unvanını elinde tutan WhatsApp'ın yeni özelliği ifşa oldu. Paylaşılan bilgiye göre, ses kaydı olarak gönderilen mesajların oynatma hızı ayarlanabilir olacak. 

'FARKLI YENİLİKLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR'

Teknolojik gelişmeler üzerine kamuyou ile paylaşılmamış bilgileri sızdırmasıyla tanınan WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ortaya çıkardı.

Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

Sitede paylaşılan yazıya göre, Whatsapp'ın ses oynatma hızı dışında, üzerinde çalıştığı birçok yeni özellik mevcut. 

Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

FARKLI HIZLARDA OYNATMA İMKANI

Elde edilen bilgilerde, WhatsApp'ın kullanıcılarına sesli mesajlarda 1x, 1.5x ve 2x oynatma hızları sunacağı ve böylece kullanıcıların sesli mesajları daha hızlı veya daha yavaş dinleyebilmesini sağlacağı ifade edildi. 

Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

Yakın zamanda duyurulacağı düşünülen özelliğin kısa sürede beta kullanıcılarının beğenisine sunulması, sonrasında ise hem iOS hem Android cihazlardaki aplikasyonlara yüklenmesi bekleniyor.

Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

Öte yandan yayınlanan mesajların anında silinmesi gibi bazı özelliklerin hemen desteklenmeyebileceği ve eksik özelliklerin sonunda beta programı sırasında etkinleştirileceği söyleniyor.

Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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