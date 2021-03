Ekran görüntüleri ifşa oldu: WhatsApp'tan yeni özellik! Sesli mesaj hızı ayarlanabilir olacak

2 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması unvanını elinde tutan WhatsApp'ın yeni özelliği ifşa oldu. Paylaşılan bilgiye göre, ses kaydı olarak gönderilen mesajların oynatma hızı ayarlanabilir olacak.

Teknolojik gelişmeler üzerine kamuyou ile paylaşılmamış bilgileri sızdırmasıyla tanınan WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ortaya çıkardı.

Sitede paylaşılan yazıya göre, Whatsapp'ın ses oynatma hızı dışında, üzerinde çalıştığı birçok yeni özellik mevcut.

Elde edilen bilgilerde, WhatsApp'ın kullanıcılarına sesli mesajlarda 1x, 1.5x ve 2x oynatma hızları sunacağı ve böylece kullanıcıların sesli mesajları daha hızlı veya daha yavaş dinleyebilmesini sağlacağı ifade edildi.

Yakın zamanda duyurulacağı düşünülen özelliğin kısa sürede beta kullanıcılarının beğenisine sunulması, sonrasında ise hem iOS hem Android cihazlardaki aplikasyonlara yüklenmesi bekleniyor.

Öte yandan yayınlanan mesajların anında silinmesi gibi bazı özelliklerin hemen desteklenmeyebileceği ve eksik özelliklerin sonunda beta programı sırasında etkinleştirileceği söyleniyor.

? WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?



WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.



More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB