Ekranların renkli yüzü Kadir Ezildi sonunda gönlünü bir güzele kaptırdı! Müzmin bekarlıktan aşk adamlığına terfi etti! İşte Kadir Ezildi'nin sevgilisi...

Ekranların sevilen yüzü, sosyal medyanın fenomeni Kadir Ezildi, yıllardır süren bekarlığına sonunda veda etti. Gönlünü bir güzele kaptıran ünlü isim, sevgilisiyle mutluluk pozlarını paylaştı. İşte fotoğraflar...

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Ekranların renkli yüzü Kadir Ezildi sonunda gönlünü bir güzele kaptırdı! Müzmin bekarlıktan aşk adamlığına terfi etti! İşte Kadir Ezildi'nin sevgilisi... 1

Televizyon ekranlarında yayınlanan bir temizlik programıyla fenomen haline gelen Kadir Ezildi, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapıyor.

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