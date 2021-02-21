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  3. Ekranların sevilen programı 'Milyoner' final mi yapıyor? Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde mi yer alacak?

Ekranların sevilen programı 'Milyoner' final mi yapıyor? Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde mi yer alacak?

ATV ekranlarında yıllardır sevilerek takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' programı dün yayınlanmamasının sebebi izleyiciler tarafından araştırılan konu oldu. Milyoner'in sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı iddiası gündeme düştü.

Ekranların sevilen programı 'Milyoner' final mi yapıyor? Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde mi yer alacak? 118

Sevilen program Kim Milyoner Olmak İster, her cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyordu. Ancak programın dün yayınlanmaması izleyicilerin olayın sebebini araştırmasına neden oldu. 