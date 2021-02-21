Ekranların sevilen programı 'Milyoner' final mi yapıyor? Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde mi yer alacak?
Ekranların sevilen programı 'Milyoner' final mi yapıyor? Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde mi yer alacak?
ATV ekranlarında yıllardır sevilerek takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' programı dün yayınlanmamasının sebebi izleyiciler tarafından araştırılan konu oldu. Milyoner'in sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı iddiası gündeme düştü.