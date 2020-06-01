Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı geri döndü! Yeni bölüm ne zaman?

Atv'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekrana geri döndü. Virüs yüzünden kısa bir süreliğine ekrana veda eden Müge Anlı bugün saat 10.00'da izleyici ile buluştu.

EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Yayına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümleriyle bugün (1 Haziran) izleyicilerin karşısına çıkacak. Programın yayın saati ise 10.00.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ARA VERMİŞTİ

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”