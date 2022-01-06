Acun Ilıcalı bu akşamın müjdesini verdi! Heyecan doruktaydı! Survivor fanları saat saymaya başladı!Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisiAyşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu!Son dakika | Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması: Desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz2022 Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410209"Heybet seviyorum" diyen Nilperi Şahinkaya, cinsel yönelim açıklamasıyla hayrete düşürdü! "Bazen hemcinsinle de..."Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi2022 EKPSS ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu 2021- 2022Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!2022 Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109290272
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ekrem Açıkel'in biyografisi

Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ekrem Açıkel'in biyografisi

TGRT Haber'in Ana Haber spikeri Ekrem Açıkel'in kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Açıkel'in biyografisi...

Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ekrem Açıkel'in biyografisi

Ünlü sunucu ve spiker Ekrem Açıkel'in kim olduğu araştırılıyor. Biz de haberimizde bu detaylara yer verdik. Peki, Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Açıkel'in biyografisi

EKREM AÇIKEL KİMDİR?

49 yaşındaki sunucu 1973 senesinde Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğmuştur. Abisi Osman Ziya Açıkel de televizyonda sunuculuk yapmaktadır. Ekrem Açıkel İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezundur.

Gazetecilik mesleğine ise 1995 senesinde İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır. 1996 senesinde ise TGRT Haber'e geçiş yapmıştır. Buradaki görevinde Açıkel, polis-adliye olaylarını izlemiş ve başbakan-cumhurbaşkanı programlarını takip etmiştir. 

Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ekrem Açıkel'in biyografisi

2002 senesinde ise TGRT Haber'den Kanal D Haber'e geçmiştir. Şike kumpası soruşturmasında Kanal D ve Star TV kanallarında canlı yayınlarla şike kumpası soruşturmasını takip etmiştir.

Gün boyu yaşananları izleyicilere aktarmıştır. Kanal D Haber'de 13 yıl boyunca görev yapmıştır.

6 Haziran 2010 tarihinde Atv muhabiri Işıl Özdem ile evlenmiştir. Bir kız çocukları bulunmaktadır. 

2015-2018 yılları arasında 3 yıl boyunca kurumsal gelişim eğitimleri vermiştir. 2018 senesinde yeniden gazeteciliğe dönme kararı alan Açıkel TGRT Haber'de şef editörlüğe gelmiştir.

Ardından 3 Eylül 2018 tarihinde TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT