Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: "TGRT Ana Haber benim için bitti"

Bir süredir ekranlarda görünmeyen spiker Ekrem Açıkel, TGRT kanalından ayrıldığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: "TGRT Ana Haber benim için bitti"

TGRT Haber'de Ana Haber programını spikeri Ekrem Açıkel, uzun süredir haber sunmuyordu. Ekrana ne zaman çıkacağı yönündeki ısrarlı sorular sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem Açıkel, zorunlu izne çıkarıldığını ifade ederek, "Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. TGRT Ana Haber benim için bitti" dedi.

Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: TGRT Ana Haber benim için bitti

"HAKİKATE HÜRMETE DEVAM EDECEĞİM ARTIK İŞSİZİM"

Açıkel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dostlar ısrarlı sorunuza cevap zamanı. Ekrandan çekilmiş zorunlu izne çıkarılmıştım. Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim."

Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: TGRT Ana Haber benim için bittiEkrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: TGRT Ana Haber benim için bitti

İlgili Haberler
TGRT Haber Ekrem Açıkel neden yok? Ekrem Açıkel TGRT'den ayrıldı mı, nerede?
TGRT Haber Ekrem Açıkel neden yok? Ekrem Açıkel TGRT'den ayrıldı mı, nerede?
Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ve kariyeri nedir? TGRT ana haber sunucusu Ekrem Açıkel'in biyografisi
Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ve kariyeri nedir? TGRT ana haber sunucusu Ekrem Açıkel'in biyografisi
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"
Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!
Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan artçı deprem uyarısı! "Büyüklükleri 6,7’ye kadar varacak"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan artçı deprem uyarısı! "Büyüklükleri 6,7’ye kadar varacak"
AK Partili Elitaş'tan çok sert seçim çıkışı: "Kötü niyetliler, hayretler içinde izliyorum"
AK Partili Elitaş'tan çok sert seçim çıkışı: "Kötü niyetliler, hayretler içinde izliyorum"
Son Haberler
Juan Pablo Goicochea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Goicochea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Pablo Goicochea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Goicochea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yun Sang Noh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Sang Noh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yun Sang Noh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Sang Noh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Gonzales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gonzales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Gonzales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gonzales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Young Sun Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Sun Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Young Sun Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Sun Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 deprem! Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 deprem! Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tokat'ta orman yangını korkuttu: 5 dönüm arazi alevlere teslim oldu
Tokat'ta orman yangını korkuttu: 5 dönüm arazi alevlere teslim oldu
Çok Okunanlar
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Yan baktın kavgasının sonu kötü bitti: 1 kişi yaralandı
Yan baktın kavgasının sonu kötü bitti: 1 kişi yaralandı
Şırnak'ta dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Şırnak'ta dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi