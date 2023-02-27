Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: "TGRT Ana Haber benim için bitti"

TGRT Haber'de Ana Haber programını spikeri Ekrem Açıkel, uzun süredir haber sunmuyordu. Ekrana ne zaman çıkacağı yönündeki ısrarlı sorular sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem Açıkel, zorunlu izne çıkarıldığını ifade ederek, "Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. TGRT Ana Haber benim için bitti" dedi.

"HAKİKATE HÜRMETE DEVAM EDECEĞİM ARTIK İŞSİZİM"

Açıkel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dostlar ısrarlı sorunuza cevap zamanı. Ekrandan çekilmiş zorunlu izne çıkarılmıştım. Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim."

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