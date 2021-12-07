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  3. Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti! Görüşmeden dikkat çeken fotoğraflar

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti! Görüşmeden dikkat çeken fotoğraflar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin olarak Davutoğlu paylaşım yaparken İmamoğlu paylaşımda bulunmadı.

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti! Görüşmeden dikkat çeken fotoğraflar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesi ile biraya geldi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Davutoğlu," Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

 

 

Öte yandan ziyarete ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. 

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti! Görüşmeden dikkat çeken fotoğraflar

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti! Görüşmeden dikkat çeken fotoğraflarEkrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti! Görüşmeden dikkat çeken fotoğraflar

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