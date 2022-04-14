Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! "Haddini bilmezse, haddini bildiririz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında sular durulmuyor. İkili arasında yaşanan Metro krizinin ardından, ulaşıma yapılan zam tartışmayı körüklemiş, Bakan Karaismailoğlu'nun 250 bin liralık tazminat davasıyla alevlendirmişti. Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Metrobüs filosuna katılan 160 otobüsün ilk 30’unun tanıtımında, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barışçıl dil kırmızı çizgisi olan İmamoğlu, Karaismailoğlu'na tehdit savurdu.

"HADDİNİ BİLMEZSE, BİLDİRİRİZ"

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin 250 bin liralık tazminat davası sorusuna "Beyefendi incinmiş. İstanbul halkına dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey doğrudur. Bakan görevini yapsın, işine baksın. Bize müdahale ettiği an cevabı alır, haddini bilmezse, haddini bildiririz " ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun tehditkar yaklaşımı izleyenlere "Seçime gelmeden önce barışçıl dil sergiliyordunuz, şimdi bu tehdit neyin nesi?" yorumunu yaptırdı.