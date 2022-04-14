Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! "Haddini bilmezse, haddini bildiririz"Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Bahar yüzünü gösterecek: “Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak”1 Milyon hacı adayına büyük şok! O yaştakiler hacca gidemeyecek! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladıDur Bi Dinle'nin yeni konuğu Nalan: İşimi bırakmadım ben ona yapışık doğdum!14 Nisan 2022 Perşembe A -101 aktüel ürünler kataloğu | Aldın Aldın'da büyük indirim fırsatlarİkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!Konut, araç ve ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! En düşük faizli oranları belirlendi! Üç büyük banka 50,100,150,200 bin TL kredi veriyorMükremin Gezgin'in hamilelik yalanı ortaya çıktı! Hem kandırdı, hem mide bulandırdı!Aleyna Tilki "Take It Or Leave It" klibinde mini eteğini sıyırıp tangasıyla şov yaptı! Soyunarak motora oturdu! "Gençlerin azgınlığı..."İbrahim Haskoloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
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  3. Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! "Haddini bilmezse, haddini bildiririz"

Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! "Haddini bilmezse, haddini bildiririz"

Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak Metrobüs filosuna katılan 160 otobüsün ilk 30’unu görücüye çıkaran İmamoğlu, gazetecilere verdiği röportajda Adil Karaismailoğlu'nu açık açık tehdit etti.

Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! "Haddini bilmezse, haddini bildiririz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında sular durulmuyor. İkili arasında yaşanan Metro krizinin ardından, ulaşıma yapılan zam tartışmayı körüklemiş, Bakan Karaismailoğlu'nun 250 bin liralık tazminat davasıyla alevlendirmişti. Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Metrobüs filosuna katılan 160 otobüsün ilk 30’unun tanıtımında, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barışçıl dil kırmızı çizgisi olan İmamoğlu, Karaismailoğlu'na tehdit savurdu.

Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! Haddini bilmezse, haddini bildiririz

"HADDİNİ BİLMEZSE, BİLDİRİRİZ"

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin 250 bin liralık tazminat davası sorusuna "Beyefendi incinmiş. İstanbul halkına dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey doğrudur. Bakan görevini yapsın, işine baksın. Bize müdahale ettiği an cevabı alır, haddini bilmezse, haddini bildiririz " ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun tehditkar yaklaşımı izleyenlere "Seçime gelmeden önce barışçıl dil sergiliyordunuz, şimdi bu tehdit neyin nesi?" yorumunu yaptırdı.

Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! Haddini bilmezse, haddini bildiririz

Ekrem İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na tehditler savurdu! Barışçıl dil gitti, saldırgan tavrı gün yüzüne çıktı! Haddini bilmezse, haddini bildiririz

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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