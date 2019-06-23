Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Sizlerden bir şey istiyorum. Yanınızdakilerin ellerini tutarak yukarı kaldırın. Barışmaya, buluşmaya, uzlaşmaya geldik. sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok seviyorum. Etnik köken yok, insan var. Biz insana, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için. Biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, kadınları, kısacası herkes için geldik.

Yıkın bütün önyargıları, Hiç kimsenin giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz bu topraklarda var olanı hatırlatmaya geldik. Biz Yunus Emre’yi Mevlana’yı Hacı Bektaş’ı Veli’yi hatırlatmak için geldik. Şehrin gelişmesi için aklı bilimi tercih eden… yok Alevisi Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.

"BU ŞEHİRDE AZINLIK DİYE BİR ŞEY YOK"

Bu şehirde azınlık diye bir şey yok. Bu şehirde Rum’u Ermeni’si Süryanisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasi inşaa edeceğiz. Biz bu şehirde adalete inşaa edeceğiz. Biz bu şehirde size söz veriyorum. Geleceği inşaa edeceğiz.

Ayrımcılığın artık sona erdiğini dile getiren İmamoğlu, “Yıkın bütün ön yargıları, Hiç kimsenin giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz bu topraklarda var olanı hatırlatmaya geldik. Biz Yunus Emre’yi Mevlana’yı Hacı Bektaş’ı Veli’yi hatırlatmak için geldik. Şehrin gelişmesi için aklı bilimi tercih eden… Yok Alevisi Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir şey yok. Bu şehirde Rum’u Ermeni’si Süryanisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adalete inşa edeceğiz. Biz bu şehirde size söz veriyorum. Geleceği inşa edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen. Milli değerlerine her daim sahip çıkan. Vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan her yerde bölünmez Türkiye diyen, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Size söz veriyorum ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız” ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Kıymetli İstanbullular hepinizin huzurunda İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum. Ben bir projeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim. Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Hepinize söz veriyorum çocukların gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum. Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. 6 Mayıs’a, o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz helal olsun size. Artık güleceğiz ya artık gülelim. Bu akşam harika bir akşam. Bu akşam muazzam bir akşam. Kıymetli hemşehrilerim size layık olmak için çok çalışacağız” dedi.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNİ SIKINTIYA SOKMAYCAĞIZ"

Ailesinin sadece kendisine destek olacağını dile getiren İmamoğlu, “Bütün istanbul’un huzurunda eşime, oğullarıma, Her şey çok güzel olacak diyen Berkay’a ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yine yanımda olacağını bildiğim anneme babama kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem benim nefes almamı sağlayacak. Sizin huzurunuzda söz veriyorum benim ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır görev alanıdır hizmet edeceğiz. Hepinizin huzurunda CHP Genel Başkanım Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. İttifakımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’e teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. HDP’li kardeşlerim var Ak partili kardeşkerim var MHP’li kardeşlerim var Saadet Partisi, Demokrat Partili hemşehrilerim partiler hizmet için araçtır. Liderleri farklı yerlere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya sokmayacağız” ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ VARSIN İSTANBUL"

Yeni dönemde partizanlığın olmayacağını ifade eden İmamoğlu, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. İstanbul için çok çalışacağız hepinize söz veriyorum. Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız bundan sonra da yalnız bırakmayın. İstanbul’da seferberlik başlatacağız. İstanbul’u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese selam söyleyin. Herkesi kucaklayın. Ekrem İmamoğlu’nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın. Artık partizanlık bitti. Artık ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var” dedi.

Siyasetle de barışacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Bu toplum adaletsizlikleri de halledecek göreceksiniz. Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı’na ve rakibimi de kutluyorum. Toplumu kucaklaştıracağız. Her şeye rağmen bunu başaracağız. Son mesajımızı hep beraber söyleyelim ‘Her şey çok güzel olacak.’ İyi ki varsın İstanbul” şeklinde konuştu.