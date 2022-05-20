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  3. Ekrem İmamoğlu bunu da yapamadı! Öğrenciler çileden çıktı! "Geçti Bolu'nun pazarı!"

Ekrem İmamoğlu bunu da yapamadı! Öğrenciler çileden çıktı! "Geçti Bolu'nun pazarı!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TYT sınavına 1 ay kala öğrencilere ücretsiz soru bankası kitapları dağıttığını duyurunca, üniversiteye hazırlanan adaylarda "Geçti Bolu'nun pazarı" şeklinde yorumlar geldi.

Ekrem İmamoğlu bunu da yapamadı! Öğrenciler çileden çıktı! "Geçti Bolu'nun pazarı!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu öncülüğünde uygulamaya geçtiği "Ücretsiz soru bankası" hizmetini  duyurdu. Üniversiteye hazırlanmakta olan adayları memnun etmeyen bu duyuruya yüzlerce "1 ay kala mı aklınıza geldi" yorumu gelirken İmamoğlu, öğrencilerden de eleştiri aldı.

İBB, sınava 1 ay kala öğrencilere ücretsiz soru bankası kitapları dağıttı! Geçti Bolu'nun pazarı!

"GEÇTİ BOLU'NUN PAZARI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ve resmi internet adreslerinden yapılan duyuruda "İBB, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz soru bankası kitapları dağıtmaya başladı." ifadeleri yer alırken, İBB Başkanı İmamoğlu ise "Gençlere kıymetli bir eğitim desteği sağlıyoruz. Üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlık için 100 bin adet soru bankası hazırladık. Kitaplarınızı kütüphanelerimizden ve meydanlardaki stantlarımızdan ücretsiz olarak temin edebilirsiniz." açıklamasında bulundu. 

İBB, sınava 1 ay kala öğrencilere ücretsiz soru bankası kitapları dağıttı! Geçti Bolu'nun pazarı!

Sınava 1 ay kaldığını ve hizmetin bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen gençlerden "Geçti Bolu'nun pazarı" şeklinde yorumlar geldi.

İBB, sınava 1 ay kala öğrencilere ücretsiz soru bankası kitapları dağıttı! Geçti Bolu'nun pazarı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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