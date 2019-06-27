Ekrem İmamoğlu, Cübbeli Ahmet'e cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Mahmut Ünlü'nün "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." sözleri ile ilgili "Ne sıfatla bu açıklamayı yapmış bilmiyorum ama, aksine o açıklaması oylarımızı bile artırmış olabilir." dedi

"O AÇIKLAMASI OYLARIMIZI BİLE ARTIRMIŞ OLABİLİR"

İmamoğlu, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Mahmut Ünlü'nün "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." sözlerine atıfta bulunarak "(Cübbeli Ahmet) Bahsettiğiniz beyefendi hangi sıfatla bu hakkını kullanmış, 'haram ya da helal', bunu bilemiyorum. Harama, helale karar verecek bir titri olduğunu düşünmüyorum. Onu yaradan takdir eder. Bu tür insanların toplumun refleksini değiştireceğini düşünmüyorum. Aksine o açıklaması oylarımızı bile artırmış olabilir" dedi

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

23 Haziran seçimleri öncesi yaptığı bir açıklamada, "Menfaatim için konuşmuyorum. Allah rızası için konuşuyorum." diyen Mahmut Ünlü, "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." ifadelerini kullanmıştı.