Ekrem İmamoğlu dediğini yaptı! Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması kararını veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 6 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Toplantıda alınan kararla toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldı. Öğrenci abonman ücreti 78 liradan 109 liraya yükseldi. Bunun üzerine harekete geçen İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrenci abonmanına gelen zammın uygulanmaması için meclise teklif sunacaklarını açıklamıştı.

VETO EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Söz konusu teklif daha sonra İBB'nin Nisan ayı Meclis toplantısında söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu," Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

Akabinde sözü öğrencilerin yüzde 40 olan toplu ulaşım zammından muaf tutulması kararına getiren İBB Başkanı İmamoğlu, tepki çeken bir çıkış yaparak, " Tabii ki veto edeceğim." diye konuştu.

KARARI VETO ETTİ, OLAN ÖĞRENCİLERE OLDU

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren olayda karar verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu kararı veto etti. Bu nedenle öğrenciler ulaşıma gelen yüzde 40 oranındaki zamdan muaf tutulmayacak.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ TÜRKYILMAZ: GENÇ KARDEŞLERİMİZ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İmamoğlu öğrenci zamlarının sübvanse edilmesine ilişkin Meclis kararını VETO etti. Genç kardeşlerimiz için Mayıs ayı Meclis toplantımızda mücadelemizi sürdüreceğiz." diye yazdı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sabah'ın haberine göre öğrencilerin zamlı ulaşım ücretlerinden muaf tutulmasını içeren teklifin AK Parti ve MHP grupları tarafından Mayıs ayı meclis toplantısında ısrar karar olarak geçmesi bekleniyor.

ULAŞIMA GELEN ZAM YÜZDE 76'YI BULDU

İstanbul toplu ulaşıma 2022 Ocak ayında yüzde 36, Nisan ayında ise yüzde 40 olmak üzere toplamda yüzde 76 oranında zam yapıldı.

İSTANBUL'DA AKBİL ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL, KAÇ PARA OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 40'lık zammın ardından, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya çıktı. Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ İETT, METRO, MARMARAY

İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi yüzde 40 oranındaki zammın ardından şöyle oldu:

2022 Ocak 2022 Nisan Tam elektronik bilet 5,48 TL 7,67 TL Tam abonman ücreti 430 TL 602 TL Öğrenci abonman 78 TL 109 TL İlk aktarma 3,92 TL 5,48 TL Sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 TL 28 TL Minibüs indi-bindi ücreti 3,75 TL 5,25 TL Okul servis ücreti 396 TL 554 TL Personel servis ücreti 211 TL 295TL Taksi dolmuş ücreti 7,25 TL 10 TL

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e,

8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e,

15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a,

22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e,

29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e,

36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

ÜCRETLENDİRME GRUPLARI

(TARIFF GROUPS) TAM (FULL) ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ

(DISCOUNTED STUDENT) 1 – 7 İSTASYON (STATIONS) ₺7,67 ₺3,74 8 – 14 İSTASYON (STATIONS) ₺9,86 ₺4,61 15 – 21 İSTASYON (STATIONS) ₺ 11,38 ₺5,49 22 – 28 İSTASYON (STATIONS) ₺13,13 ₺6,24 29 – 35 İSTASYON (STATIONS) ₺15,33 ₺ 7,34 36 – 43 İSTASYON (STATIONS) ₺16,97 ₺ 7,67

METROBÜS ÜCRETLERİ

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye,

2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e,

3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye,

4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye,

10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e,

16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e,

22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e,

28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e,

34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

ŞEHİR HATLARI

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a,

Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye,

Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya,

Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye,

Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya,

Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya,

Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye,

Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye,

Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya,

Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya,

Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye,

Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e,

Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye,

Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı.

Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.

Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.

İmamoğlu şaşırtmadı! Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması kararı için konuştu: Tabii ki veto edeceğim