Ekrem İmamoğlu görevi İstanbul Valisinden devraldı!

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. İmamoğlu'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Devir-teslim töreni an itibariyle gerçekleştirildi.

EKREM İMAMOĞLU GÖREVİ İSTANBUL VALİSİNDEN DEVRALDI

SAAT 18.30:Ekrem İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan törenle aldı.