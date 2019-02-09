Ekrem İmamoğlu: “Gönül kazanarak, kalp kazanarak bu seçimi hep birlikte kazanacağız”

İSTANBUL (İHA) – CHP'nin Eyüpsultan ilçe belediye adayı Emel Bilenoğlu'nun tanıtım toplantısına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz ciddi bir farkla, gönül kazanarak, kalp kazanarak bu seçimi hep birlikte kazanacağız" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Eyüpsultan ilçe belediye adayı olarak belirlenen Emel Bilenoğlu'nun tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. CHP'nin İstanbul'daki tek kadın adayı olan Bilenoğlu'nun projelerini anlattığı programda konuşan İmamoğlu, burada vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aktararak seçimlerde destek istedi.

"Biz gönül kazanarak, kalp kazanarak hep birlikte bu seçimi kazanacağız"

Programa katılanlara seslenen İmamoğlu, "Diyorlar ki saldıracaklar, bağıracaklar, hakkınızda neler söyleyecekler. O kadar hazırım ki tarif edemem. O kadar gönlüm hoş ki, insanların kucaklayışından size verdiği gönül desteğinden, 5-6 yaşındaki çocuğun inşallah kazanırsın deyişinden o kadar mutluyum, o kadar keyifliyim ki inanın anlatılmaz. Ne yapsalar boş hiçbir şey olmayacak ve tutmayacak. Bugünden itibaren bağırmaya çağırmaya başlarlarsa bizim için, her 10 günde bir puan aşağıya düşecekler. Bugünden başlarsa bakın söz veriyorum, bir barometre gibi göreceksiniz, oyları aşağıya düşecek. He belki bağırmazlarsa çok aşağı düşmeyebilir. Ama biz ciddi bir farkla, İstanbulluların gönül kazanarak, kalp kazanarak bu seçimi hep birlikte kazanacağız" dedi.

"İstanbul'u İstanbul'dan İstanbullularla birlikte yöneteceğiz"

İstanbul'daki yönetim anlayışının nasıl olacağına ilişkin bilgiler aktaran Ekrem İmamoğlu, "İstanbul bu şehrin en kıymetli hazinesi olan insanlarıyla yöneteceğiz. Güler yüzlü bir belediye başkanı şehrin halkının gülmesi demektir. Somurtkan bir insan vatandaşının somurtması anlamına gelir. Türkiye'de niye yüzümüz asık anladınız değil mi? 1 Nisandan itibaren Türkiye'nin her şehrinde gülmeye başlayacağız. Tüm inancımla söylüyorum, elbette ki dua edeceğiz, ama çalışmak zorundayız, yürekten çalışmak zorundayız. Özellikle kadınların hayata tutunması, mahallelerdeki sorunları en iyi hisseden muhtarlarımızı sistemin en değerli parçası adına getirilmesini İstanbul'da kuracağız. Bunun en büyük tanımı, İstanbul'u İstanbul'dan İstanbullularla beraber yönetmek" diye konuştu.

"Bugün Eyüpsultan'ın düğünü"

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Emel Bilenoğlu ile ilgili konuşan İmamoğlu, "Bugün Eyüpsultan'ın düğünü, elbette ki güzel bir hanımefendi ve buraya çok yakışacak bir aday var. İl kadın kolları başkanımız burada, özellikle kadın örgütüne sesleniyorum. Kadın kolları başkanımın ve tüm kadınların özellikle Eyüpsultan'a özel bir alaka göstermesi gerektiğini düşünüyorum. En yüksek oy artışını, en üst düzeyde kazanımı Eyüpsultan'da ortaya koymamız lazım. Kadın dayanışmasını burada ortaya koymamız lazım. Şimdiden başlayan kadın dayanışması daha da büyüyecek" şeklinde konuştu.

"Eyüpsultan İstanbul'un gülen yüzü yapacağız"

Tanıtım toplantısında projelerini anlatan CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, "Neden bu yola çıktım biliyor musunuz? Pazar'da çantalar dolmuyor, anneler Pazar dışında hiçbir sosyal alanda faaliyet gösteremiyor, gençlerimiz spor yapacaklarına, sanat yapacaklarına, bilimle alakadar olacaklarına maalesef yozlaşma ve uyuşturucu batağına düşüyor. Eyüpsultan için benim bir emelim var, Eyüpsultan'da umudun ve sevginin ışığını birlikte yakacağız ve burayı İstanbul'un gülen yüzü yapacağız. Sizin de İstanbul'da bir tane emeliniz var, o ada emel Bilenoğlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA