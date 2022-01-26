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  3. Ekrem İmamoğlu, "Kimseyi takmıyorum, bildiğimi okuyorum. Yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli” dedi, mağdur vatandaş şaştı kaldı!

Ekrem İmamoğlu, "Kimseyi takmıyorum, bildiğimi okuyorum. Yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli” dedi, mağdur vatandaş şaştı kaldı!

Kar mücadele edemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarpıcı açıklamalarıyla vatandaşı çileden çıkarmaya devam ediyor. Son olarak "Kimseyi takmıyorum, bildiğimiz yapıyorum. Büyükelçiyle yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli" diyen İmamoğlu, "pes" dedirtti.

Ekrem İmamoğlu, "Kimseyi takmıyorum, bildiğimi okuyorum. Yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli” dedi, mağdur vatandaş şaştı kaldı!

Geçtiğimiz günlerde, kar yağışı vatandaşa "neşe" değil, "çile" olmuştu. CHP'li İBB'nin ihmali, İstanbulluyu felakete sürüklerken, Ekrem İmamoğlu balıkçıda Birleşik Krallık Büyükelçisi ile karnını doyurmuştu. Durumu yönetemeyen İmamoğlu, art arda vatandaşı çileden çıkaran açıklamalarda bulundu. Son olarak, "Kimseyi takmıyorum, bildiğimiz yapıyorum. Büyükelçiyle yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli" diyerek kendini savunan İBB Başkanı, "pes" dedirtti.

Ekrem İmamoğlu, Kimseyi takmıyorum. Büyükelçiyle yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli dedi, mağdur vatandaş şaştı kaldı!

MAHSUR KALAN VATANDAŞI, BİRLEŞİK KRALLIĞA TERCİH ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun, "Her şey çok güzel olacak" diye söz verdiği vatandaşın ne zaman bir derdi olsa, ya tatilde ya da yemekte olması sevenlerini dahi hayal kırıklığına uğrattı. Sıfırın altında soğukta, araçlarından inip evlerine yürüyen İstanbulluyu yalnız bırakan İBB Başkanı, zor anların yaşandığı gece Birleşik Krallık Büyükelçisiyle yemek yemeyi tercih etti.

Ekrem İmamoğlu, Kimseyi takmıyorum. Büyükelçiyle yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli dedi, mağdur vatandaş şaştı kaldı!Ekrem İmamoğlu, Kimseyi takmıyorum. Büyükelçiyle yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli dedi, mağdur vatandaş şaştı kaldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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