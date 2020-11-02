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  3. Ekrem İmamoğlu koronavirüsü yendi! Hastaneden taburcu edildi

Ekrem İmamoğlu koronavirüsü yendi! Hastaneden taburcu edildi

Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan testler sonucu koronavirüs teşhisi konulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim’den beri tedavi gördüğü hastaneden 2 Kasım itibariyle taburcu oldu. İmamoğlu taburcu olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

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02 Kasım 2020 Pazartesi 12:54
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