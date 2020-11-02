Ekrem İmamoğlu koronavirüsü yendi! Hastaneden taburcu edildi
Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan testler sonucu koronavirüs teşhisi konulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim’den beri tedavi gördüğü hastaneden 2 Kasım itibariyle taburcu oldu. İmamoğlu taburcu olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.
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02 Kasım 2020 Pazartesi 12:54
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