Ekrem İmamoğlu koronavirüsü yendi! Hastaneden taburcu edildi

Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan testler sonucu koronavirüs teşhisi konulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim’den beri tedavi gördüğü hastaneden 2 Kasım itibariyle taburcu oldu. İmamoğlu taburcu olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.