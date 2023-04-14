Ekrem İmamoğlu Ne Mezunu, Hangi Okullardan Mezun Oldu? İşte Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilinenler

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un başkanıdır. İstanbul'da yapılan 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçime girmiş ve rakiplerini geride bırakarak İstanbul Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekrem İmamoğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

İmamoğlu, siyasi kariyerine önce Bağcılar Belediye Meclis Üyesi olarak başlamış, daha sonra 2009 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. 2014 yılında ise Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilmiş ve aynı yıl içinde CHP İstanbul İl Başkanı olmuştur.

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Başkanlık Dönemi

İmamoğlu'nun başkanlık dönemi boyunca en büyük hedefi İstanbul'da yaşayan herkesin refah seviyesini yükseltmek ve kent yaşamını daha da iyileştirmek olmuştur. Bu doğrultuda birçok projeye imza atmıştır. Bunlar arasında toplu ulaşımı daha modern ve verimli hale getirme, kentsel dönüşüm projelerini daha insana ve doğaya dost hale getirme, İstanbul'da çevre konusunda atılan adımları arttırma ve kentin tarihi dokusuna uygun yapılanmaya öncelik verme gibi önemli çalışmalar yer almaktadır.



İmamoğlu, seçildiği günden bu yana hem Türkiye'nin hem de dünyanın takdirini kazanmıştır. Özellikle pandemi döneminde alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla İstanbul halkının güvenini kazandığı gibi, hatta yurt dışından bile takdir toplamıştır. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un gelişimine ve yaşayan her insanın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik attığı adımlarla Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkı sağlamaktadır.

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Siyasi Kariyeri

Ekrem İmamoğlu, 1992 yılında babasının işletmesinde çalışmaya başladı ve 1998 yılında İstanbul Maltepe Belediyesi iştiraki olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde çalışmaya başladı. 2004 yılında Şişli Belediyesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

2014 yılında CHP’den Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı oldu ve seçimleri kazanarak göreve başladı. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine CHP’nin adayı olarak katıldı ve seçimleri kazanarak İstanbul’un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

2019 Seçimleri ve Turkishtime

Seçim sonuçları AK Parti tarafından itiraz edildi ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Bu süreçte İmamoğlu, geçici olarak görevinden alındı. Yenilenen seçimlerde de İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ı yine yenilgiye uğratıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam etti. Bu seçimlerin kazanılması, İmamoğlu'nun siyasi hayatındaki en büyük başarılarından biridir.

Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısını denetleyerek tasarruf tedbirleri aldı ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli projeler geliştirdi. Bunlar arasında İstanbul Kart ile ulaşım ücretlerinde %40 indirim yapılması, İstanbul’un dünya genelindeki tanıtımını artırmak amacıyla Turkishtime projesi, park ve yeşil alanların artırılması, İstanbul genelindeki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlamak amacıyla kadın kooperatifleri kurulması gibi birçok konu yer almaktadır.

Pandemi döneminde halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok yardım projesi hayata geçirildi. İmamoğlu, siyasi hayatında geniş kitlelerin desteğini kazanmıştır ve Türk siyasi tarihinde önemli bir yer edinmiştir.