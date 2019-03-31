CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyunu kullanmak için eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Haldun Taner İlkokulu'na geldi. Oyunu kullanan İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Şehrimiz için, İstanbulumuz için bugün bir yerel seçim ve gerçekten İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bu bir yerel seçim 5 yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşması ve de inşallah demokrasinin herkesin kucaklandığı mutlu olduğu huzurlu olduğu milletçe keyif aldığımız şehirlerin olduğu, başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın. Umut ediyorum günü sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan sıhhatli, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım" dedi.

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DHA