Ekrem İmamoğlu, PKK'nın derneği DİAYDER'in programına katılmış! "Eko galiba seni kandırmışlar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine sızdığı belirlenen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve 3 kişi tutuklanmıştı. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 26 Mayıs 2019 tarihinde DİAYDER'in düzenlediği sahur programına katıldığı ortaya çıktı.

SAHUR PROGRAMINDA BULUŞTU

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bahçelievler'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden din adamları ve kanaat önderleriyle sahur programında buluştuk. Ramazan ayında misafir olduğumuz her sofrada olduğu gibi dilekler birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için" ifadelerine yer verildi.

"SENİ GALİBA KANDIRMIŞLAR"

Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısının söz konusu paylaşıma," Eko galiba seni kandırmışlar. Bunlar din adamı filan değil, PKK/KCK'nin kurduğu DİAY-DER'in bunlar. Doğrusu gerçek bir din adamı da senin sofrana oturmaz ya" yorumunu yaptığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin, terör örgütü KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

Derneğin kullandığı internet sitesindeki örgütsel öğeler, internet sitesinde Kürt sorununa ilişkin düzenlenen anket çalışmasının örgütsel temeli, üyelerinin 2013'ten bugüne yaptıkları basın açıklamaları, katıldıkları eylemler ve örgütsel beyanlarının terör örgütü PKK perspektifine uyduğu ifade edildi.

Terör örgütü KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif "Kürt Diyanet İşleri" olarak kurularak İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin faaliyetlerinin takibi amacıyla soruşturmaya başlandığı anlatılan iddianamede, örgüte müzahir sitelerde Müslüman Kürtlerin Diyanet'e bağlı camilerde namaz kılmamaları ve alternatif cuma namazları gibi sivil itaatsizlik eylem çağrıları yapıldığı ifade edildi.

LEGAL BİR ÇATI ALTINDA ÖRGÜTÜN AMAÇLARI İÇİN FAALİYET YÜRÜTTÜLER

İddianamede, elde edilen deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde derneğin, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü gösterdiğine yer verildi.

Soruşturma kapsamında illegal faaliyetleri ortaya konulan derneğin tüm yöneticileri, üyeleri ya da derneğe bağlı mescitlere dini hassasiyetler ile gelen tüm vatandaşlara yönelik işlem yapılmadığına dikkat çekilen iddianamede, örgütün amaç ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden şahıslara yönelik kollukça sıkı bir takip ve titiz bir çalışma sonucunda suça karışan kişilere işlem yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, "Burada hiç kimsenin dini yaşayış ya da anlayışının sorgulanmadığı, tekelci bir din anlayışına hizmet etme noktasında bir soruşturma yürütülmediği, Kürtçe hutbe ya da vaaz verilmesinin suç konusu yapılmadığı"na vurgu yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının terör örgütü üyelerinin ailelerine dağıtıldığı aktarılan iddianamede, derneğin örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da faaliyet esnasında etkisiz hale getirilen kişilerin ailelerinin örgüte bağlılığının artması ve kopmaması adına kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir şekilde şahıslara ulaştırıldığı kaydedildi.

İBB'DEKİ İŞE ALIMLARA REFERANS OLMUŞLAR

İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Mehmet İ. İBB'de gassal olarak alınmasında DİAYDER yöneticilerinin referans olduğunu belirterek, kendisiyle birlikte bazı kişilerin de dernek öncülüğünde işe alındığını söyledi.

Mehmet İ., bu kişilerle belediyeye ilk girdiklerinde maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylediklerini aktararak, ancak sonrasında bu kişilerin derneğe para verip vermediklerini bilmediğini ifade etti.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 9'u tutuklu 23 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 yıl ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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