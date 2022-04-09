Ekrem İmamoğlu, Ramazan eğlencesi dedi, meyhaneye çevirdi! İftar programında bir tek rakı eksik! "Rezillik sizin işiniz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayına özel etkinlikle İstanbullularla bir araya geldi. Yenikapı'da düzenlenen etkinlik, meyhane faslını aratmayınca Müslümanlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Canlı müzik kapsamında yer verilen parçalar rakı sofralarını andırdı. İBB Başkanı'nın düzenlediği etkinlik büyük yankı getirdi.

"BİR TEK RAKI EKSİK"

Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan ayına özel etkinliğinde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısı seslendirildi. İftar sofrasına yakışmayan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken vatandaştan, "Rezillik sizin işiniz. Bu nasıl iftar programı? Bir tek rakı eksik" şeklinde tepkiler de beraberinde geldi.