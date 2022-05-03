Ekrem İmamoğlu, Rize'de beklediği ilgiyi bulamadı! Melih Gökçek fena çattı:" Rizeli, Ekrem’i çok kötü tokatladı"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramlaşmak için geldiği Rize'de beklediği ilgiyi bulamadı. İmamoğlu'nun bulunduğu alanının tamamen dolmadığı görülürken yaşananları yorumlayan Melih Gökçek, " Aklınca seçim çalışmasına cumhurbaşkanının memleketinden başladı ama Rizeli Ekrem’i çok kötü tokatladı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı kapsamında memleketi Rize'ye gitti. Vatandaşlardan tarafından karşılanan Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini karşılayanları selamladı.
MEYDAN DOLMADI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görmek için toplanan kalabalığın yoğun olmadığı görülürken meydanın dolmadığı gözlerden kaçmadı. Söz konusu durumu sosyal medya hesabından yorumlayan Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek çarpıcı ifadeler kullandı.
GÖKÇEK: RİZE'DE 350 KİŞİLİK MAHŞERİ KALABALIK KARŞILADI
Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem’i Rize’de 350 kişilik mahşeri bir kalabalık karşıladı. Tamamı otobüslerle taşınan kalabalıkta acaba kaç Rizeli var? Aklınca seçim çalışmasına cumhurbaşkanının memleketinden başladı ama Rizeli Ekrem’i çok kötü tokatladı"
EKREM’İ RİZE’DE 350 KİŞİLİK MAHŞERİ BİR KALABALIK KARŞILADI?— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 3, 2022
TAMAMI OTOBÜSLERLE TAŞINAN KALABALIKTA ACABA KAÇ RİZELİ VAR?
AKLINCA SEÇİM ÇALIŞMASINA CUMHURBAŞKANI’NIN MEMLEKETİNDEN BAŞLADI…
AMA RİZELİ EKREM’İ ÇOK KÖTÜ TOKATLADI?
FOTOĞRAF EKREM’İN FONLADIĞI T24’DEN.⤵️ pic.twitter.com/hi2bTGRi2U