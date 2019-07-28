Ekrem İmamoğlu, Sandıklı’da Sarı Selçuk Dede’yi anma programına katıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, buradaki programın bitiminden sonra Sandıklı'nın Selçuk köyünde 13. düzenlenen Sandıklı Sarı Selçuk Dede'yi anma programına katıldı.

Köydeki programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu güzel başarıyı konuşuyorsak, onun hoşgörüsü ile güzel ahlakı ile derin bir siyaset mühendisliği ile bize bu başarının önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ona minnet duyuyorum. İl başkanım dedi ki, "Köyümüzde böyle bir aktivite var. Burada yüzyıllar boyu süren bir gelenek var. Mutlaka orada olmanızı isteriz." Heyecan duydum. Yolda gelirken de bu heyecanı göreceğimi düşünmemiştim bile" dedi.

İmamaoğlu, gece geç saatlerde Sandıklı'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA