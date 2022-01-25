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  3. Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın diline düştü! Vatandaşlar "İzahı olmayan şeyin mizahı olur" deyip, İmamoğlu'nun sesini kullanarak bakın ne yaptılar!

Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın diline düştü! Vatandaşlar "İzahı olmayan şeyin mizahı olur" deyip, İmamoğlu'nun sesini kullanarak bakın ne yaptılar!

Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'a seslendiği "Ayağınıza taş değmesin" telsiz konuşması, geçtiğimiz gün yaşanan mağduriyetin ardından sosyal medyada viral oldu. Vatandaşlar İBB'nin gerçekleştiremediği tuzlama çalışmasına İmamoğlu sesini ekleyerek, komik paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın diline düştü! Vatandaşlar "İzahı olmayan şeyin mizahı olur" deyip, İmamoğlu'nun sesini kullanarak bakın ne yaptılar!

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, İBB'nin ihmalkarlığı sebebiyle vatandaşa neşe değil, çile kattı. Tuzlama çalışmalarının uygulanmaması sebebiyle araçlar yolda kalırken, yolcular mağdur oldu. Yaşanan olumsuzlukların ardından sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'a seslendiği video viral oldu. Vatandaşlar "İzahı olmazsa mizahı olur" diyerek, İBB Başkanı'nın gerçekleştiremediği vaatlerini tiye aldı.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın diline düştü! Vatandaşlar İzahı olmayan şeyin mizahı olur deyip, İmamoğlu'nun sesini kullanarak bakın ne yaptılar!

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

İstanbul'da yaşanan mağduriyette devreye girmeyen İBB ekipmanları vatandaşı çileden çıkardı. Sosyal medyada bu durumu mizaha çevirmek isteyen bir kullanıcı ise, oyuncak kamyona binerek, yolları kendisi tuzladı. İmamoğlu'na ait sesin de videoya eklenmesi ise sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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