Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu ile arasındaki ipler geriliyor mu? "Başkanımla beni kavga ettirecek..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşmasında Sezen Aksu şarkıları eşliğinde etkinlik gerçekleştirdi. Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı buluşmada İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında bir sorun olmadığını, ikiliyi kavga ettirecek insan evladının henüz dünyaya gelmediğini söyledi.

"BİR ALLAHIN KULU DAHİ DOĞMADI"

Son zamanlarda ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin iddialar İmamoğlu ile paylaşıldı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sevenlerinin ikiye bölündüğü, bunun da ikilinin arasında sert bir rekabete yol açtığı söylenen iddialara İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” ifadelerini kullandı.