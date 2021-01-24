Ekrem İmamoğlu tepkiler üzerine Fenerbahçe'nin kampanyasına da destek oldu

Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına bağışta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından Galatasaray'ın başlattığı 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına destek çıktı. İmamoğlu'nun iki takıma yaptığı bağış sonrası Fenerbahçeli taraftarlar kendi takımlarına da bağış çağrısında bulundu.

Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini alan İmamoğlu çağrılara kulak vererek Fenerbahçe'nin 'Mesut Ol' kampanyasına da bağışta bulundu.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından güzide kulübümüz Fenerbahçe'nin bağış kampanyasına da destek oldum Fenerbahçe'ye gönül verenleri değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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