Ekrem İmamoğlu tepkiler üzerine Fenerbahçe'nin kampanyasına da destek olduPolatlı yine tecavüz haberiyle sarsıldı: Babasının tecavüz ettiği 19 yaşındaki kız, süresi geçtiği için kürtaj olamadı!Çalışan annelere yarım gün mesai, tam maaş! İşte şartlar...Yıldız Kültür kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat konusunda net konuştu: Mutlaka çözüme ulaştıracağız!Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti!Denizli'de sigara parası için kardeş katili oldu!Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Pazartesi ülkemizde olacak!Şeyma Subaşı aşka geldi! "Melisa'dan sonra ikinci her şeyim" notunu düştü
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ekrem İmamoğlu tepkiler üzerine Fenerbahçe'nin kampanyasına da destek oldu

Ekrem İmamoğlu tepkiler üzerine Fenerbahçe'nin kampanyasına da destek oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'a bağış desteği sonrası gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe takımına da bağışta bulundu.

Ekrem İmamoğlu tepkiler üzerine Fenerbahçe'nin kampanyasına da destek oldu

Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına bağışta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından Galatasaray'ın başlattığı 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına destek çıktı. İmamoğlu'nun iki takıma yaptığı bağış sonrası Fenerbahçeli taraftarlar kendi takımlarına da bağış çağrısında bulundu.

Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini alan İmamoğlu çağrılara kulak vererek Fenerbahçe'nin 'Mesut Ol' kampanyasına da bağışta bulundu.

Ekrem İmamoğlu tepkiler üzerine Fenerbahçe'nin kampanyasına da destek oldu

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından güzide kulübümüz Fenerbahçe'nin bağış kampanyasına da destek oldum Fenerbahçe'ye gönül verenleri değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağışı Fenerbahçelileri küplere bindirdi!İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağışı Fenerbahçelileri küplere bindirdi!

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT