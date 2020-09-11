Ekrem İmamoğlu: Toplu taşımada ayakta olmak yasak demek tek başına çözüm değil

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanlığının toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınmasına ilişkin yasağını değerlendiren İmamoğlu, ''Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var '' açıklamasında bulundu.

''Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli'' diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

* Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle dün itibariyle bir istişareye başladık. Yasak benden çözüm senden mantığı ile bu iş olmaz. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli.

''HEM VALİLİK HEM DE BÜYÜKŞEHİR TARAFINDA BİR HEYET OLUŞTURDUK''

* Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok.

* Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. İstanbul'da toplu taşıma kapasitesi pandemi nedeniyle yüzde 50’ye düştü zaten. Çünkü insanlar yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar.

* Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneğin büyükşehir belediyesi; saat 6'da işe başlanacak saat 3'te bitecek. Böylece farklı zamanlamaları planlayacağız. Şu anda hem valilik hem de büyükşehir tarafında bir heyet oluşturduk.

* Çünkü İstanbul'un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalışılır, karar verilir, Ankara'ya gönderilir kimse yetkili o açıklar.