Ekrem İmamoğlu varsa çile var! Yağmur yağdı, İstanbul çamura bulandı! "Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz? "

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Gündeme yansıyan konulara dair eleştirel yaklaşımlarda bulunan Özalan, bu defa yağış uyarıları verilmesine rağmen İstanbul'u yeniden çileye sürükleyen İmamoğlu'na seslendi. İBB Başkanının vaatlerini hatırlatan Özalan, sert eleştiride bulundu.

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYE UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Alpay Özalan, çamura ve sele bulanan İstanbul'un görüntülerine sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunarak "CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Asla sel olmaz." dediği her yeri yine sel götürüyor. Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullanan AK Parti vekiline çok sayıda destek yorumu geldi.