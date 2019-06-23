Ekrem İmamoğlu vatandaşlara sesleniyor

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde vatandaşlara sesleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Sizlerden bir şey istiyorum. Yanınızdakilerin ellerini tutarak yukarı kaldırın. Barışmaya, buluşmaya, uzlaşmaya geldik. sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok seviyorum. Etnik köken yok, insan var. Biz insana, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için. Biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, kadınları, kısacası herkes için geldik.

Yıkın bütün önyargıları, Hiç kimsenin giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz bu topraklarda var olanı hatırlatmaya geldik. Biz Yunus Emre’yi Mevlana’yı Hacı Bektaş’ı Veli’yi hatırlatmak için geldik. Şehrin gelişmesi için aklı bilimi tercih eden… yok Alevisi Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.

Bu şehirde azınlık diye bir şey yok. Bu şehirde Rum’u Ermeni’si Süryanisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasi inşaa edeceğiz. Biz bu şehirde adalete inşaa edeceğiz. Biz bu şehirde size söz veriyorum. Geleceği inşaa edeceğiz.

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