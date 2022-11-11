Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!

10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü tüm yurtta özel etkinliklerle kutlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun katıldığı etkinlikte yaptıkları dans gündem geldi. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde büyük bir neşeyle yaptıkları dansa "Türk ve Müslüman kültürünün neresinde var Ölen birisinin anma gününde dans edip müzik çalmak" şeklinde tepkiler geldi.

EŞİNİ SAHNEYE KALDIRIP DANS ETTİ

Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümünde İmamoğlu'nun ve eşinin neşeli bir şekilde dans etmeleri CHP'ye ait sayfalarda hızla paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları anma töreninde böyle görüntülerin hoş olmadığın belirterek Ekrem İmamoğlu ve eşini eleştirdi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler için kullanıcılar "Yas töreni ve dans gerçekten baya uyumlu olmuş adaylık çalışması pr ına da alet etti 10 kasımı yazık", "Ölüm yıldönümünde dans edilir mi?" "Matem gününü gülerek ve dans ederek kutlayanı da ilk defa gördük" şeklinde yorumlar yaptılar.