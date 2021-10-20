Ekrem İmamoğlu ziyaret etmemişti! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Diyarbakır'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Öğretmenevinde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır anneleri ile görüştü.

Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın katıldı.

İMAMOĞLU ZİYARET ETMEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aileleri ziyaret etmişti. Bu durum ailelerin tepkisini çekmişti. Evlat nöbetinde bulunan Süleyman Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen anne ve babaların HDP il binası önünde çocuklarını istediğini belirtti. Aydın, " Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini öğrendik. İlk önce evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra üzüldük. Ekrem İmamoğlu bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi." diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan bir grup anne, Halkların Demokrat Partisi'nin (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde protestoya başladı. Ailelerin sayıları artışa geçerken oturma eylemi 777'nci gününde devam ediyor.

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