Ekrem İmamoğlu'dan kar yağışı uyarısı! Dışarı çıkmayın, toplu taşıma kullanın!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kentin birçok noktasında hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken beyaz örtü renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.

Yağış ve alınan tedbirler hakkında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bilgilendirmede bulundu. İBB'nin Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulunan İmamoğlu, vatandaşlara alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili aldığımız tedbirleri paylaşıyorum. Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımının ilerleyen saatlerde kara dönüşeceği noktalar var. Bugün özellikle öğleden sonra başlayacak gece saatlerine kadar devam edecek fırtına en önemli başlık.

İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili aldığımız tedbirleri paylaşıyorum. https://t.co/VtpQnhKpaY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 5, 2023

"FIRTINA İLE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

60-90 kilometre/saat bir fırtına ile kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hissedilen derecenin -5 ile -7'lere kar düşmesi bekleniyor.

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TOPLU TAŞIMA TAVSİYESİ

İnsanlarımızın böyle bir hava koşulunda dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor.

10 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibarıyla 257 bin ton tuz stokumuz bulunmakta. Traktör sayımız bunun dışında 168 adet. Ki bunlar, dediğim gibi köy yollarında çalışıyor olacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49’a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Tabii bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek olacak. Tam ekip işimizin başındayız, sahadayız. Ben bugün bazı atölyeleri de ziyaret edeceğim. Sahadaki çalışmaları kontrol edeceğim. Tekrar ifade edeyim lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Tabii ki işimize, gücümüze giderken de olabildiğince toplu taşımayı kullanmayı tercih edelim. Çalışma saatleriyle ilgili ya da okullarımızla ilgili, valiliğimizin bir tedbir kararı oluşursa da onu da yine siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız. İşin tabii şöyle bir tarafı da var: Ne yazık ki yüzde 30’un altına düşen baraj doluluğumuz için bu bereket bize ve bölgemize iyi de gelecek. Onun için hasarsız, sıkıntısız, Allah korusun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan bu süreci aştığımızda karın güzelliğini, bereketini de hem milletçe hem de topraklarımızın yaşamasını diliyorum"