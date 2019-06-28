Ekrem İmamoğlu'na çay teklifinde bulunmuştu! Binali Yıldırım'dan esprili yanıt

Binali Yıldırım cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifi hatırlatıldı. Binali Yıldırım konu hakkında "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.