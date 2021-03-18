Ekrem İmamoğlu'na Edine Kapı Şehitliğinde gazi yakınından şok tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Çanakkale Zaferi'nin 106.yıl dönümü nedeniyle Edirne Kapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit mezarlarını ziyaret etti. Bu sırada şehitlikte bulunan bir kişi İmamoğlu'na seslenerek," Sayın Başkan ben bir şey sorabilir miyim? Ben bir gazi yakını olarak bir şey sormak istiyorum. Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan." dedi.

İMAMOĞLU: "HADSİZLİK YAPIYORSUN"

Bunun üzerine İmamoğlu "Sen hadsizlik yapıyorsun sonra konuşuruz seninle. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi.

GAZİ YAKINI: "BURASI PERVİN BULDAN'LA AĞAÇ DİKTİĞİN PARK DEĞİL"

Şehit yakını daha sonra tekrar İmamoğlu'na seslenerek, " Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmamış. Hangi yüzle geliyor buraya. Pervin Buldan'la ağaç diktiğin park değil burası " diye bağırdı ve güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

"SENİ ARAŞTIRIR BULURUM"

İmamoğlu'nun bu sırada," Seni araştırır bulurum ben, merak etme. " dedi. Daha sonra İmamoğlu şehit mezarlıklarına çiçek bırakmaya devam etti.