Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını dolayısıyla başlattığı yardım kampanyası nedeniyle Başkan İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İmamoğlu, Vakıfbank'ta bloke edilen 900 bin liralık bağış parasıyla ilgili, "Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Korkuyla yapılmış bu işlem bankacılık tarihinin kara lekesidir" ifadelerini kullandı.

"İBB Başkanı hakkında soruşturma açarsınız ama vatandaşın bağışını bloke ettiremezsiniz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"VALİLİĞİN YAZDIĞI YAZI BİR KARA LEKEDİR"

"Valiliğin yazdığı yazı da kara lekedir. Toplumun belediyeye yaptığı bağışın önünün bu şekilde kesilmesi utanç vericidir. O imzayı kim atmışsa utanmalı. Yanlış işlem görüyorsanız İBB Başkanı hakkında soruşturma açarsınız. Ama vatandaşın bağışını bloke edemezsiniz. Kaldı ki hakkımızda bir soruşturma açıldı. Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma başlattı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi, soruşturmayı yapıyor. Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Buna yukarıdan aşağı kim müdahale ettiyse, kim talimat verdiyse, kim imza atmışsa, o acizliğin o zavallılığın bir parçasıdır."

Soruşturmanın geçtiğiz hafta cuma günü başlatıldığını açıklayan İmamoğlu, "Ankara'da da başlatıldığını duyduk. Muhtemelen kampanya düzenleyen diğer belediyelere de müfettiş gidecektir. Sadece bana açılmadı soruşturma" diye konuştu.