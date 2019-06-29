Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın çay davetine cevap geldi

23 Haziran seçimleri öncesi yapılan tartışma programında rakibi Ekrem İmamoğlu'nu çaya davet eden Binali Yıldırım, seçimi kaybetmesine rağmen seçimlerden sonrada çay davetini yinilemişti. Bu davete İmamoğlun'dan cevap geldi. İmamoğlu, "O çay seçimden önce lezzetli olurdu. Artık İBB'ye gelir, bizi tebrik eder, çayımızı içeriz!" diyerek cevap verdi.

CHP ve İYİ Parti ile İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin seçimi kaybeden rakibi Binali Yıldırım'ın, ''Çay davetim halen geçerli'' sözlerini hatırlattı. İmamoğlu, bu soruya, "Binali Bey'e teşekkür ederiz her şeyden önce. Seçimden önce ben, 4 gün kala, 5 gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip, benim kahvemi içmesi. İBB'yi ziyaret etmesi, gelip tebrik etmesi. Televizyonlardan değil de gelip tebrik etmeli. Ben olsam öyle yapardım'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti ile İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.