Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Rengini belli etti:" Benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur"

İBB Başkanı seçildiği günden bu yana algı çalışmalarıyla gündemden düşmeye ve cumhurbaşkanı adaylığında adı geçenEkrem İmamoğlu, bu konu hakkında Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayının altılı masa tarafından seçileceğini belirten İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını açıklarken altılı masanın genişlemesi gerektiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu," Tarihi bir masa kuruldu. 6'lı masa. Bu masa demokrasi adına genişlemeli. İlla ittifak kavramı ile demiyorum, daha büyümeli. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye bunlara odaklanmalı." dedi.

"DEFALARCA SÖYLEDİM İNSANLAR DUYMAK İSTEMİYOR"

Sorunlara odaklanan siyasi bir akıl olduğunu belirten İmamoğlu," Çok büyük bir emek veriliyor. Bu emeğin en birinci şahsiyeti CHP'nin genel başkanı, genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'dir ve diğer liderlerdir. Bunu saygıyla heyecanla takip ediyorum. Bence bu safhada tartışılmalı. Partim var benim, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sanki ilk kez söylemişim gibi de davranılıyor. Hayır aslında defalarca söyledim ama insanlar bunu duymak istemiyor." diye konuştu.

"BENİM ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda adının geçmesine değinen İmamoğlu şunları söyledi:

"1.5 senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1.5 sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor. Topluma da, siyasi akla da zarar veriyor. Bir CHP'liye kim olsa sorsanız ilk sözü elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesinin ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum."

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