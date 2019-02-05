Ekrem İmamoğlu’ndan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'daki huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kartal'da huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile birlikte huzurevine sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, burada hayatlarını sürdüren vatandaşların tek tek ellerini öperek onlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA