Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin sözler: Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işe alımlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Süleyman Soylu," İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

SEVİYESİZ İFADELERLE CEVAP VERDİ

Bu açıklamalara İstanbul'da hizmet üretmekten uzak olan CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan seviyesiz bir cevap geldi. Sözcü'den Özlem Güveli'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu için," Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu, psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir." ifadelerini kullandı.

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