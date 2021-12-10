Acentelik ne demek, TDK'ya göre Acentelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?BİLSEM sınavı ne zaman 2022? MEB BİLSEM sınavı tarihi belli oldu mu 2022?ATV Müge Anlı full izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeYeni yıl mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagram| Resimli yılbaşı mesajları 2021Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna üçüncü kez müdahaleEpic Games The Game Awards indirimleri başladı mı, ne kadar indirim var? İşte 2021 Epic Games The Game Awards indirimleriSüt fiyatları ne kadar oldu? Marketlerdeki güncel fiyatlar ne? Zam sonrası süt fiyatları 2021Partiden 30 milyon lira aldığı öne sürülmüştü! İYİ Parti, Faruk Acar'ın biletini kestiPiyasaları alt üst eden pandemi ve dolar süt fiyatlarını da vurdu! Fiyatlardaki artış süt ürünlerine de yansıdıRölativist ne demek, TDK'ya göre Rölativist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin sözler: Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin sözler: Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin kelimeler kullandı. İmamoğlu, Bakan Soylu için," Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu, psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin sözler: Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işe alımlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Süleyman Soylu," İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin sözler: Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar

SEVİYESİZ İFADELERLE CEVAP VERDİ

Bu açıklamalara İstanbul'da hizmet üretmekten uzak olan CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan seviyesiz bir cevap geldi. Sözcü'den Özlem Güveli'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu için," Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu, psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir." ifadelerini kullandı. 

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin sözler: Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar

{TITLE_STRIP}İBB'deki 2 milyarlık vurgun için harekete geçildi! Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Masak ve Vergi dairesi soruşturma başlattı

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Soylu TBMM kürsüsünden seslendi: Bunun hesabını vereceksiniz

{TITLE_STRIP}Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga! CHP'lilerin Bakan Soylu'nun olduğu yere yürüyünce ortam gerildi

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT