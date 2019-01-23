Ekrem İmamoğlu’ndan ’İstanbul hemşehriliği’ vurgusu

Pendik Trabzonlular Derneği'ni ziyaret eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, hemşehri derneklerinin birer kültür derneği olduğunu ve İstanbul'da yaşayan herkesin İstanbul'un geleceği konusunda sorumluluk sahibi olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da başladığı temaslarını Pendik'te sürdürdü. Dolayoba semt pazarında pazarcı esnafıyla tek tek ilgilenen ve vatandaşlarla selamlaşan İmamoğlu, Dumlupınar Mahallesindeki kahvehaneleri de ziyaret etti. Kahvede oyun oynayan vatandaşlara bol şans dileyen İmamoğlu, Doğan Spor Kulübü ziyaretinin ardından Pendik Trabzonlular Derneği'nde hemşehrileriyle buluştu.

Pazardaki ve kahvehanedeki vatandaşlardan özellikle kentsel dönüşüm konusundaki şikayetlerini dinleyen CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, Doğan Spor Kulübü ziyaretinde amatör kulüplere destek sözü verdi. İmamoğlu, "Biz gidip de bir tane kulübe bu şehrin milyonlarını akıtmayacağız. Amatör kulüplere destek olacağız. Sadece futbola da değil, diğer branşlara destek vereceğiz. İstanbul'un zaten 3 tane büyük markası var. Suni bir kulüp ve gündem yaratmanın anlamı yok" diye konuştu.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Tavşantepe'deki Pendik Trabzonlular Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Yerel şarkıcı Şaban Balcı tarafından kendisi için kemençeyle bestelenen şarkıyla karşılanan İmamoğlu, hemşehrilerine hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Hemşehri dernekleriyle ilgili şu uyarımı her yerde yapıyorum, burada da yapacağım. Hemşehri dernekleri şehirlerinin kültürlerini yaşayan ve yaşatan, kentleriyle bağ kurmayı ihmal etmeyen, özellikle Trabzon'a her türlü katkıyı koymaktan geri durmayan kültür dernekleridir. Yoksa İstanbul'da hepimiz biriz. İstanbullu hemşehrileriz. Dolayısıyla farklı illerden olmak burada fark etmiyor. Hepimiz bu güzel kente hizmet edeceğiz. Bu şehirde yaşayan yüz binlerce insan, İstanbul'un daha iyi bir geleceğe sahip olması için sorumluluk sahibidirler. Benim çıktığım bu yolda kendime şöyle bir duam var. Aileme beni Allah mahcup etmesin. Çünkü insanı kendi ailesi takip eder. Ben iyi biliyorum ki doğduğum topraklardaki insanlar da beni takip ediyor. Onlar da bana baktıklarında "Ne kadar güzel bir evladımız var ki İstanbul'a ne güzel hizmet ediyor" desin. Bu yolda İstanbullulara mahcup olmak istemem. Hemşehrilerimden de destek istiyorum. En doğru projeleri yapacağımıza eminim. Bu yolda bizi takip etsinler, vicdanlarıyla karar vereceklerini biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA