Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki su israfıyla ilgili özel paylaşım!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanabilecek su sorununa dikkat çekerek su israfını önlemek amacıyla sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir video paylaştı. ''Evde uygulayacağınız basit çözümlerle ciddi su tasarrufu sağlayabiliriz'' notuyla paylaşılan video çokça beğeni aldı.
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