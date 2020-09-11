Ekrem İmamoğlu'ndan toplu taşıma açıklaması: ''Çözüm mesai düzenlemesi olacak''

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşımada ayakta yolcu taşıma yasağıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi diyen İmamoğlu, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında canlı yayında toplu taşıma ile ilgili çarpıcı açıklamalara yer verdi. Ayakta yolcu taşınmasıyla alakalı yasağını değerlendiren İmamoğlu, ''Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var '' dedi.

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