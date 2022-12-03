Ekrem İmamoğlu'nu çifte şok! Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu tavır koydu!

CHP'nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hareketleri dikkat çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Ekrem İmamoğlu'nu çifte şok! Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu tavır koydu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ı bekleyin diyerek duyurduğu CHP'nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı vizyon toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenledi.

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hareketleri damga vurdu.

CANAN KAFTANCIOĞLU KAFA SELAMI VERDİ

Kaftancıoğlu, İmamoğlu'a elini uzatmadı, tokalaşmayarak yalnızca kafa selamı verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ELİNİ SIKMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü programda elini sıkmak için kendisine yönelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da elini uzatmadı.

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